No Man's Sky Worlds-oppdatering får spillerantallet til å stige med 500 %

Hello Games fortsetter å dumpe utrolig mye gratis innhold på spillerne i No Man's Sky, og det ser ut til at mange romfarereventyrere kommer tilbake til spillet, spesielt på PlayStation. Takket være Worlds-oppdateringen, som innebærer en rekke endringer i alle spillverdener, har No Man's Sky opplevd en enorm økning i antall spillere.

Som rapportert av True Trophies, gikk spillet fra det 194. mest spilte spillet på PS5 til det 40. mest spilte, og fikk en 493% økning i antall spillere på tvers av PS5 og PS4 i løpet av uken etter lanseringen av Worlds del 1.

No Man's Sky er for tiden også på salg, og feirer lanseringen av Worlds-oppdateringen. Med tiden vil vi se del 2 av Worlds, som sannsynligvis vil bringe mange spillere tilbake sammen med endringene.