No Man's Sky-skapernes The Last Campfire slippes i morgen

Hello Games har vært relativt tause om The Last Campfire etter at de offentliggjorde spillet i desember 2018, men etter at Trophy-listen og både PlayStation Store og Microsoft Store forberedet ting i bakgrunnen var det tydelig at spillet nærmet seg lansering. Det var sannelig nærme også.

Nå har vi nemlig fått en ny trailer som ikke bare viser mer gameplay fra det sjarmerende plattformer/puzzle-spillet og forklarer litt om hva det går ut på, men som også avslører at The Last Campfire vil lanseres allerede i morgen.