No More Heroes 1 og 2 slippes fysisk til Switch og får fete samlerutgaver

Før No More Heroes 3 lander på Switch i august, får vi nå muligheten til å kjøpe oss noen ganske fete fysiske utgaver av forgjengerne No More Heroes og No More Heroes 2.

Limited Run Games har annonsert at de lanserer fysiske utgaver av No More Heroes og No More Heroes 2: Desperate Struggle i begrenset opplag til Nintendo Switch.

Begge spillene får en standard fysisk utgave til $34.99 per stykk samt en rimelig fet samlerutgave hver, som vil koste $69.99 per stykk. Disse kan forhåndsbestilles fra 12. mars frem til 11. april.

Detaljer om begge samlerutgavene finner du nedenfor:

No More Heroes Collector's Edition -

●Base game sealed in a standard Switch case with a full color manual and interior art

●Deluxe box with art that connects to the No More Heroes 2 Collector's Edition

●No More Heroes Original Soundtrack on physical CD

●Reversible 18 x 24 inch poster.

●Exclusive behind the scenes interview and art book

●Official No More Heroes Nintendo Switch SteelBook case

More Heroes 2: Desperate Struggle -

●Base game sealed in a standard Switch case with a full color manual and interior art.

●Deluxe box with art that connects to the No More Heroes Collector's Edition

●No More Heroes 2: Desperate Struggle Original Soundtrack on physical CD.

●Reversible 18 x 24 inch poster

●Exclusive behind the scenes interview and art book

●Official No More Heroes 2: Desperate Struggle Nintendo Switch SteelBook case

Vil du ha begge samlerutgavene finnes det også en "Santa Destroy Bundle", hvis pris er $134.99. Kjøper du denne får du også en replika av Santa Destroy-flagget som bonus.