No More Heroes 3 på vei til PlayStation, Xbox og PC

Som forventet har det vært ganske delte meninger om No More Heroes 3 etter at spillet kom eksklusivt til Nintendo Switch i fjor, så det er flere som har håpet å få gjøre seg opp en egen mening på andre plattformer. I høst får de viljen sin.

Grasshopper og Xseed avslører at No More Heroes 3 skal komme til både PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series en gang i høst. Disse utgavene vil ikke være prikklike originalen heller, for de to selskapene lover betraktelig bedre grafikk, bildeoppdatering og kortere lastetider.