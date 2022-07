No More Heroes 3 kunne vært et storslått comeback, men den elleve år lange pausen har dessverre ikke vært en fordel for Travis Touchdown.

No More Heroes 3 introduserer absurde romvesener den 30 juli 2021 klokken 17:24 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Én ting man kan være trygg på når Goichi "Suda51" Suda lager et spill er at noe veldig særegent venter. Dagens trailer gjør det fullstendig klart at No More Heroes 3 ikke...