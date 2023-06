No More Heroes- og Killer is Dead-studioet hinter til stor nyhet

HQ

Da Grasshopper Manufacture feiret 25-årsjubileumet i mars startet skaperne av spill som No More Heroes, Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw, Let it Die og Killer is Dead en nedtelling som nå nærmer seg slutten.

Nedtellingen skal avsluttes 15. juni, noe som får det til å virke som om annonseringen ikke vil skje i en av sommerens store show. Det betyr likevel ikke nødvendigvis at det er en liten annonsering, for Suda51 og kompani er jo kjente for å gjøre ting litt utenom det vanlige.

Hva håper du det er?