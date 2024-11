No More Room in Hell 2 legger til infeksjon i desember

HQ

No More Room in Hell 2 har vært ute i over en måned nå, og oppfølgeren til det populære zombieoverlevelsesspillet har ikke helt gjort det så bra som folk hadde håpet. Imidlertid er spillet fortsatt i tidlig tilgang, og det er god tid til å snu oppfatninger.

I et innlegg på Steam ble det avslørt at No More Room in Hell 2 ville bringe den første fasen av infeksjonsmekanikken til skjermene våre neste måned. I det originale No More Room in Hell, når du blir angrepet av en zombie, kan du bli smittet. Dette kan føre til noen ganske kaotiske øyeblikk, spesielt hvis du ikke forteller vennene dine at du er i ferd med å snu.

Hvis du vil være edel, kan du imidlertid ofre deg selv ved å begå selvmord med K-tasten på tastaturet. Infection kommer i løpet av de kommende ukene, men dette vil bare være en del av mekanikken, med Torn Banner som ønsker å oppdatere den over tid for å gjøre den mer oppslukende.

