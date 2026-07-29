No More Room in Hell 2 vil forlate Early Access og lanseres i versjon 1.0 i august

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Utvikleren Torn Banner Studios er endelig klar til å ta « No More Room in Hell 2 ut av Early Access og i stedet lansere prosjektet i versjon 1.0, ikke bare på PC, men også på PS5- og Xbox Series X/S-konsollene.

Datoen for denne utviklingen er ganske nær, da 11. august blir datoen for overgangen og for lanseringen av Armageddon-oppdateringen, som også bringer en rekke forbedringer og endringer til spillet.

Når det gjelder hva «Armageddon» bringer med seg, får vi vite at en overlevelsesmodus blir introdusert, med tre dedikerte kart der spillerne kan sette ferdighetene sine på prøve. Det kommer også et sjette hovedkart for Objective-modusen kalt Raven Rock, som er lagt til en «militærinstallasjon med samme navn» og som skal tilby en «annen spillopplevelse enn noen tidligere lokasjoner.» Det kommer også en solomodus for de som ønsker å spille alene eller øve seg før de slår seg sammen med venner. I tillegg kommer ukentlige oppdrag som belønner spillerne med kreditter og en ny valuta for å effektivisere kjøp av kosmetiske gjenstander, karaktertilpasningsverktøyet utvides, og det innføres et redningssignal for å beskytte en redningsmann mot å dø. Når det gjelder det sistnevnte elementet, regnes dette som et «high-end»-element og vil derfor være sjeldent og kostbart å bruke.

Du kan se mye av disse endringene i traileren for versjon 1.0 av « No More Room in Hell 2 nedenfor, alt i forkant av lanseringen 11. august.