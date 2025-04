No More Room in Hell 2s Reanimation Update lanseres i dag

HQ

No More Room in Hell 2 No More Room in Hell 2 fikk ikke den beste starten. Til tross for at det var en oppfølger til en elsket co-op-skrekkopplevelse, fant fansen at dette nye spillet manglet på mange måter. Men Torn Banner Studios har jobbet hardt med noen store forbedringer, hvorav den første vi endelig ser i Reanimation-oppdateringen.

Oppdateringen lanseres i dag, den 15. april, og bringer med seg to nye kart, Lewiston og Pottsville, som bringer de totale spillbare kartene til tre. Begge de nye kartene gir de overlevende nye miljøer å leke seg med, nye måter å trekke seg ut på og flere sjanser til å bli skremt av zombier som gjemmer seg i trange korridorer.

Det er også et helt nytt kampsystem. I grunnversjonen var spillerne kritiske til vektløsheten i kampene, men det er nå rettet opp, og et nytt system lar deg kutte av lemmer på zombier. Det er også et spark, for når du trenger litt plass, men kanskje ikke har et godt våpen for hånden.

En radial inventar hjelper deg nå med å se hva du kan bruke lettere, og med flere karakterspor vil du ikke føle at du mister all fremgangen din når du dør, ettersom du kan lagre en overlevende til senere bruk. Denne helgen kan du også prøve No More Room in Hell 2 gratis.

Sjekk ut alle funksjonene i Reanimation-traileren nedenfor :