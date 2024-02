No Rest for the Wicked forsinket med opptil tre måneder

HQ

Skaperne av Ori-serien, Moon Studios, jobber for tiden med No Rest for the Wicked. Dette er et fantasy-action-RPG som ble avslørt under The Game Awards i desember, og opprinnelig var planen å lansere det som en Early Access-tittel i løpet av 1. kvartal. Men vi har ikke hørt noe om dette, og Take-Twos kvartalsrapport i går avslørte hvorfor.

Det viser seg at Early Access-utgivelsen har blitt utsatt, og spillet vil nå bli lansert i løpet av 2. kvartal i stedet, uten å dele informasjon om en nøyaktig dato eller til og med grunnen til at dette skjedde.