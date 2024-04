No Rest for the Wicked har et par hyllester til Ori-serien.

HQ

Torsdag lanseres No Rest for the Wicked, det tredje spillet fra Moon Studios og det første som ikke er basert på Ori-universet vi lærte å elske i Ori and the Blind Forest og Ori and the Will of the Wisps. Men det betyr ikke at vi kan glemme alle spor av Ori-serien.

Tvert imot. Via X bekrefter nå Moon Studios' medgrunnlegger og spilldirektør Thomas Mahler at det kommer Ori-hyllest i No Rest for the Wicked, men uten å ville fortelle oss hva det handler om, for "det må du finne ut selv".

Så sent som tidligere denne uken hintet Mahler om at han kanskje vender tilbake til Ori-serien en tredje gang og har allerede navnet på spillet klart, som du kan lese mer om her. Hvis du har lyst til å spille Ori-serien, kan vi anbefale at du kjøper Ori: The Collection med 67 % rabatt på Xbox Spring Sale (eller bare laster ned titlene med Game Pass).