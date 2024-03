No Rest for the Wicked skal ha en "omfattende offline-modus"

HQ

Selv om Moon Studios' kommende actionrollespill No Rest for the Wicked først og fremst ser ut til å være designet for å nytes sammen med gode venner, sier utviklerne at singleplayer ikke er noe problem.

De tilbyr en ekte offline-modus for dem som ønsker å spille alene, og studioets medgrunnlegger Gennadiy Korol skriver på X at "vi ville ikke at offline-spill skulle føles som en annen tanke, og vi vil at folk skal kunne spille på farten når tilkoblingskvaliteten ikke alltid er ideell". Og når spillet faktisk lanseres, vil fokuset være på singleplayer:

"Lanseringen 18. april vil fokusere på enspilleropplevelsen, og vi vil dele flere detaljer om flerspilleraspektet av spillet senere i Early Access-kampanjen vår."

Moon Studios er allerede mest kjent for sin elskede Ori-serie, men med No Rest for the Wicked vil de tilby noe helt nytt. Spillet slippes til PC via Early Access 18. april, og vil senere bli lansert til PlayStation 5 og Xbox Series S/X.