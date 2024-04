No Rest for the Wicked studio-sjef går til angrep på spill til 70 dollar

HQ

No Rest for the Wicked er det kommende spillet fra Moon Studios, utviklerne bak Ori and the Blind Forest. Spillet er et action-rollespill i stil med Diablo, men i motsetning til Blizzards siste helvetestur ovenfra og ned, vil Moon Studios ikke kreve 70 dollar i inngangsbillett for No Rest for the Wicked.

Etter å ha lest en artikkel der det ble hevdet at Moon ble tvunget til å selge spillet med rabatt allerede før lanseringen, svarte administrerende direktør Thomas Maher i et langt innlegg på Twitter/X. "Vi har hørt spillere klage over at 70 dollar er den nye normen en god stund nå. Vi ser også fortsatt jevnlig spill til 70 dollar med mikrotransaksjoner på toppen, og det hater spillerne vanligvis", begynte han.

"Jeg tok også åpent avstand fra noe av det latterlige som skjer når utviklere tar 65 dollar og oppover for rent kosmetiske gjenstander. Siden vi lanserer Wicked i Early Access, mente vi at det ikke ville være smart å snylte på spillerne ved å ta full pris med en gang."

Vi prøver å være ekstremt effektive på Moon. Vi ansetter ikke hundrevis av mennesker bare for å skape en illusjon for aksjonærene om at vi vokser. Vi har ingen aksjonærer. Hvis vi kan lage bedre produkter til en lavere kostnad enn AAA-studioene og dermed kan ta lavere priser, er det et tegn på at vi gjør noe riktig, ikke galt. Og hos Moon har vi en historie med å ta litt mindre betalt enn vi sannsynligvis kunne ha gjort, fordi vi ønsker at så mange spillere som mulig skal kunne spille spillene våre.

Mahers holdning ser i stor grad ut til å gå imot dagens spilltrender. Vi får vente og se om det er på godt eller vondt, men responsen på tweeten hans har stort sett vært positiv.