No Rest for the Wicked vil få en prisøkning ved full utgivelse

Moon Studios 'kommende action-RPG No Rest for the Wicked er satt til å koste et betydelig beløp mer i nær fremtid. Etter hvert som spillet nærmer seg sin fulle 1.0-lansering, har Moon Studios 'administrerende direktør Thomas Mahler bekreftet at spillet vil hoppe fra $ 40 til $ 60.

Hvorfor prisøkningen, spør du? Vel, ifølge Mahler på sosiale medier, er dette for å representere at spillet blir en fullverdig premiumopplevelse. "Jeg prøver ikke å gjøre noen FOMO-markedsføring her, men ja: når vi treffer 1.0, vil No Rest for the Wicked flytte til $ 60, fordi det er en premiumtittel. Vi har kunngjort dette for lenge siden og gjentatt det flere ganger," forklarte Mahler.

"Grunnen til at spillet ble lansert til $40 var enkel: Early Access-spillere skulle få rabatt. BG3 ble lansert i Early Access til full pris, og personlig har jeg aldri likt den tilnærmingen. Hvis du støtter et spill tidlig, bør du få litt ekstra kjærlighet, " sa han. "Jeg sier dette nå, slik at ingen blir overrasket eller opprørt senere. Hvis du har vært usikker på Wicked, er det nåværende salget virkelig et godt tidspunkt å hoppe inn."

Mahler nevnte også det faktum at spillet er på salg på Steam akkurat nå, med 40 % rabatt. Dette er tilsynelatende et engangstilbud for å feire lanseringen av No Rest for the Wicked Together, for å sikre at så mange som mulig kan spille sammen med vennene sine.