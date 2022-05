No Time to Die skulle egentlig ha utspilt seg i Russland

HQ

Til å begynne med var det faktisk meningen at Slumdog Millionaire-regissør Danny Boyle skulle forfatte og regissere Daniel Craigs siste Bond-film, som endte med å hete No Time to Die.

Det endte dog med at Boyle trakk seg på grunn av "kreative forskjeller", og Cary Fukunaga tok over prosjektet. Men hvordan så Boyles versjon egentlig ut? I et intervju med Esquire UK avslører han faktisk at agenten skulle vende tilbake til sine røtter i Russland:

"Weirdly-it would have been very topical now-it was all set in Russia, which is of course where Bond came from, out of the Cold War. It was set in present-day Russia and went back to his origins, and they just lost, what's the word... they just lost confidence in it. It was a shame really."

Faktisk var det å bli dumpet av Bond en så dårlig opplevelse for Boyle at han har valgt å droppe "store franchiser":

"I learned my lesson that I am not cut out [for franchises], otherwise you're digging in the same hole. I am better not quite in the mainstream franchise movies, is the honest answer. I learned quite a lot about myself with Bond, I work in partnership with writers and I am not prepared to break it up."