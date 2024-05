Noa leter etter familien sin i den siste traileren for Kingdom of the Planet of the Apes

HQ

Kingdom of the Planet of the Apes Det er snart filmstart, og i forkant av lanseringen har 20th Century Studios vist frem den siste traileren til filmen.

I traileren får vi et mye bedre innblikk i Noas familieliv og hjembyen hans. Vi får også se hvordan han blir viklet inn i historien om apene, menneskene og selvfølgelig kongen av den titulære Kingdom of the Planet of the Apes, Proximus Caesar.

Vi ser også at menneskene ennå ikke er helt utdødd eller gjort til slaver på filmens tidspunkt, og Freya Allens rollefigur kjenner hemmelighetene bak deres historie.