Noah Hawley ignorerer Prometheus i sin kommende Alien-serie

HQ

I de første Alien-filmene ble de skremmende Xenomorphene beskrevet som en "perfekt organisme" som hadde utviklet seg gjennom årtusener til å bli det ultimate rovdyret. Dette ble imidlertid undergravd av skaperen Ridley Scott selv i filmen Prometheus, der det ble avslørt at disse skapningene faktisk er delvis designet, ikke utviklet gjennom evolusjon.

Men skaperen av den kommende Alien-serien på FX, Noah Hawley, velger å ignorere dette fullstendig, og Scott har tilsynelatende gitt ham lov til det. Via The Hollywood Reporter ser det ut til at Xenomorphs igjen vil utvikle seg ved evolusjon, ikke design:

"For meg, og for mange mennesker, er denne 'perfekte livsformen' - som den ble beskrevet i den første filmen - et produkt av millioner av år med evolusjon som skapte denne skapningen som kan ha eksistert i en million år der ute i verdensrommet. Tanken om at det på et eller annet nivå var et biovåpen som ble skapt for en halvtime siden, er i seg selv mindre nyttig for meg."

Hawley sier også at serien hovedsakelig er en fortsettelse av de to første filmene:

"Når det gjelder mytologien, det som er skummelt med dette monsteret, er at når du ser på de to første filmene, har du denne retro-futuristiske teknologien. Du har gigantiske dataskjermer, disse merkelige tastaturene... Du må ta et valg. Gjør jeg det? For i prequel-filmene har Ridley gjort teknologien tusenvis av år mer avansert enn teknologien i Alien, som skal forestille å foregå i disse filmenes fremtid. Det er noe med det som ikke helt stemmer for meg. Jeg foretrekker retro-futurismen i de to første filmene. Så det er det valget jeg har tatt - det er ingen hologrammer. Bekvemmeligheten ved den vakre Apple Store-teknologien er ikke tilgjengelig for meg."

Høres dette bra ut, eller forvirrer det bare mytologien enda mer?