Nobelprisene 2025: Hva de er, når vi kan forvente å se vinnerne, og hvordan du kan følge dem

Nobelprisene for 2025 skal kunngjøres neste uke, og vi begynner med medisin på mandag og avslutter med økonomi en uke senere. Prisene, som er blant de mest prestisjefylte i verden, anerkjenner banebrytende arbeid innen vitenskap, litteratur og fred, og får global oppmerksomhet langt utenfor akademiske kretser.

Nobelprisen // Shutterstock

Hva er Nobelprisene?

Nobelprisen ble opprettet av den svenske kjemikeren og entreprenøren Alfred Nobel, som i sitt testamente bestemte at størstedelen av formuen hans skulle gå til å finansiere "priser til dem som i løpet av det foregående året har gjort størst nytte for menneskeheten". Prisene ble første gang delt ut i 1901, og omfatter nå seks kategorier: medisin eller fysiologi, fysikk, kjemi, litteratur, fred og økonomiske vitenskaper. Vinnerne mottar 11 millioner svenske kroner (ca. 1,2 millioner dollar) og internasjonal anerkjennelse.

Når vil prisene for 2025 bli kunngjort?

Prisene kunngjøres daglig fra 6.-13. oktober:



Mandag 6. oktober - medisin eller fysiologi



Tirsdag 7. oktober - Fysikk



Onsdag 8. oktober - Kjemi



Torsdag 9. oktober - Litteratur



Fredag 10. oktober - Fred



Mandag 13. oktober - Økonomiske vitenskaper



Hver pris offentliggjøres sent på formiddagen lokal tid i Stockholm (Oslo for fredsprisen).

Hvordan følger du med på kunngjøringene?

Nobelstiftelsen strømmer prisavsløringene direkte på sin offisielle nettside og YouTube-kanal. Store medier, inkludert Reuters og allmennkringkasterne i Sverige og Norge, vil også sørge for direkte oppdateringer og dekning.

Når deles prisene ut?

Mens kunngjøringene kommer i oktober, finner selve seremoniene sted 10. desember, på Alfred Nobels dødsdag. Fredsprisen deles ut i Oslo, mens de øvrige prisene overrekkes i Stockholm av den svenske kongen. Kvelden avsluttes med den tradisjonelle Nobelbanketten, der rundt 1300 gjester deltar.

Hvorfor er det viktig?

Nobelprisen handler ikke bare om penger. Vinnerne av Nobelprisen blir øyeblikkelig en del av en liten gruppe med navn som Albert Einstein, Marie Curie, Ernest Hemingway, Nelson Mandela og Martin Luther King Jr. Selv om prisene ikke er ukontroversielle, er de et symbol på global anerkjennelse for bidrag til vitenskap, kultur og fred. For øyeblikket er alles øyne rettet mot Stockholm og Oslo, der verden forbereder seg på å møte de nyeste navnene som føyer seg inn i mer enn et århundre med Nobelhistorie.