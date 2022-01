Nobody Saves the World er dagens GR Live-spill

HQ

Det var først helt nylig at Drinkbox Studios annonserte utgivelsesdatoen fir deres actionrollespill Nobody Saves the World. I begynnelsen av måneden ble det avslørt at spillet ville slippes 18. januar (i går) og at det ville komme til Xbox Game Pass og PC Game Pass dag én. Derfor tenkte vi at vi skulle sjekke ut Nobody Saves the World i dagens livesending.

Nobody Saves the World kommer fra teamet som brakte oss Guacamelee og ber spillere om å bruke transformative evner for å mikse og matche evnene sine for å effektivt kunne rydde ut stadig skiftende fangehull for å, vel... redde verden.

Som vanlig går vi live klokken 16 og du finner oss på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch.