HQ

Drinkbox sitt Nobody Saves the World var årets første årets spill-kandidat for mange, så det er hyggelig å høre at vi kan forvente mer av det gode neste måned.

En ny trailer avslører jo at Nobody Saves the World slipper en utvidelse kalt Frozen Hearth den 13. september, og er du villig til å betale noen kroner betyr dette at turen går til et helt nytt område fylt med nye utfordringer, hjernetrim og tydeligvis minigolf. Ved å klare disse vil vi belønnes med to nye former: Killer Bee og Mechanic.