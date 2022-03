Nobody Saves the World ser ut til å være på vei til PlayStation

HQ

Drinkbox Studios' Nobody Saves the World ble sluppet den 18. januar og fikk raskt et ganske stort publikum, blant annet takket være at det ble sluppet rett på Xbox Game Pass.

Eventyret ble lansert på kun PC og Xbox og er ikke tilgjengelig på noen andre plattformer. Men ettersom flere og flere konsolleksklusive indietitler etter hvert blir sluppet på flere plattformer, kan det tenkes at det også vil gjelde her. Og det virker som at nettopp det er i ferd med å skje, ettersom PlayStation Game Size på Twitter angivelig har funnet spillet i PlayStation Store-databasen med en ikke-patchet filstørrelse på 812MB.

Selv om dette kan være en feil ville det faktisk vært mer overraskende om Nobody Saves the World ikke dukker opp på PlayStation enn om det faktisk gjør det. Så selv om ingenting er bekreftet ennå kan du nok sortere dette ryktet under "sannsynlig"-mappen.

Takk, GamingBolt