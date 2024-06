Noctua viser neste generasjons luftkjøling på Computex

HQ

Computex er stedet å være hvis du vil se de nyeste prototypene, spesielt siden de fleste av dem snart kommer på markedet i en ofte ikke-endret versjon.

Noctuas hovedfokus var den nye luftkjøleren NH-D15, som nå har fått suffikset G2. På ekte Noctua-vis kommer den i tre versjoner: en standard, en Intel og en AMD-versjon - hvorfor - fordi det er litt små forskjeller i måten disse CPU-brikkene lages på, og Noctua mener at "én løsning passer alle" ikke er godt nok, siden det er ytterligere to, noen ganger tre grader å forbedre seg på. Kjøleren har doble 140 mm vifter - den oppdaterte og nå nylig navngitte NF-A14x25r G2, og ble vist å avgi 600 watt med en overflatetemperatur på 60 grader. Rett og slett vanvittig ytelse.

Nye vifter og kjølere for 2025 ble også vist frem, sammen med strømforsyningen Season Prime TX-1600 Noctua Edition, for i en tid med grafikkort på 600 watt trenger også strømforsyningen ekstrem kjøling. Den har en tilpasset grill og er 8-10 dB mer stillegående enn standardversjonen, noe som er en veldig stor og betydelig forbedring for en strømforsyning.

Sist, men ikke minst, hadde Noctua en tofaset termosifonkjøler på utstilling. Den er bygget på dampkammer/kondensasjonsprinsipper i samarbeid med Calyos, en spesialist på området, men tilbyr fleksible rør og på mange måter det designet og den brukervennligheten vi kjenner fra AIO-er. Dette er genialt, siden det ikke er noen bevegelige deler, ingen pumpe som kan gå i stykker eller lage støy, og heller ingen radiatorer som trenger tre store vifter som genererer støy. Selv om det fortsatt er et konseptprodukt, tror jeg vi alle ønsker at Noctua skal gjøre dette til en fungerende modell tilgjengelig i butikkene.