Noe tyder på at Disco Elysium: The Final Cut snart kommer til Xbox og Switch

Disco Elysium er blant de mest hedrede spillene de siste par årene, og det har vunnet et hav av flotte priser fra diverse medier, og under forskjellige utdelinger også. For ikke så altfor lenge siden kom spillet til PlayStation via The Final Cut, men det har ennå ikke kommet til verken Xbox eller Switch, men det endrer seg nå.

TwistedVoxel kan fortelle at det nylig dukket opp en ny aldersmerking av spillet hos PEGI, som spesifikt er for en Xbox og en Switch-versjon av spillet.

Og aldersmerkinger lyver som regel ikke, så derfor kan vi forvente at utvikleren ZA/UM kommer med en offisiell annonsering i løpet av de kommende dagene.

Har du spilt det?