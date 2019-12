Noe tyder på at Street Fighter 6 kommer i 2021

Street Fighter V fikk en litt skjev start i 2016, men siden har Capcom klart å konstruere et sunt community rundt spillet, og det blir i dag avholdt store turneringen over hele verden, og millioner av spillere spiller det hver eneste måned.

Men selv om det normalt er kutyme for å utvide et Street Fighter-kapittel i mange, mange år, så kan noe tyde på at Capcom sikter etter å utgi et nytt kapittel tidligere enn forventet. Denne spekulasjonen stammer fra en beslutning Capcom har tatt om deres Capcom Cup.

Mer spesifikt har Capcom avslørt at mens vinneren av Capcom Cup normalt automatisk kvalifiseres til neste års Cup, så skjer ikke det i 2021.

Og hvorfor? Det vil ikke Capcom si noe om. Det samme skjedde i 2015 hvor vinneren av Capcom Cup i Ultra Street Fighter 4 ikke automatisk kvalifiserte seg til Capcom Cup i 2016, og det skyldtes som kjent at Street Fighter V kom i 2016.