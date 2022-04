Noe tyder på at vi får vite mer om Pokémon Scarlet/Violet denne uken

HQ

Et japansk tv-program sentrert rundt Pokémon kalt PokéDoko sendte nylig en ny episode, og selv om småting vanligvis avsløres kunne de denne gangen fortelle at de kommer til å gi oss "den nyeste informasjonen om Pokémon-spill" i deres neste episode.

Denne sendes søndag 24. april. Flere eksperter som har fulgt showet før sier dog at det som regel avsløres informasjon om spill som er under utvikling for så å bli presentert i den følgende PokéDoko-episoden, hvilket tyder på at nyhetene kommer i løpet av denne uken.

"The TV Tokyo summary for PokéDoko 4, which airs on April 24th, 2022, indicates that they will have a segment with "The latest information on the Pokémon games!?" The new game information will most likely be announced this week before it airs on this show."

Det betyr at vi kanskje får nyheter om Pokémon Scarlet/Violet denne uken, som for øyeblikket er det eneste kjente konsollspillet i franchisen som er under utvikling.