Noen brukere rapporterer om såkalt "stick drift" på Steam Deck

HQ

Stort sett samtlige anmeldelser av Steam Deck har rost maskinens analogstikker, og vi har eksempelvis ikke opplevd noen tegn til slitasje eller manglende respons på vår testenhet.

Men det er dessverre allerede noen forbrukere som har det. Som Wario64 skriver via Twitter, så finnes det allerede flere Reddit-tråder om såkalt "stick drift", altså at analogstikkene aktiveres av seg selv uten berøring eller interaksjon fra brukeren.

Valve slår imidlertid fast at det er snakk om en software-feil introdusert i den seneste oppdateringen, som Lawrence Yang fra Valve skriver her:

"Hi all, a quick note about Steam Deck thumbsticks. The team has looked into the reported issues and it turns out it was a deadzone regression from a recent firmware update. We just shipped a fix to address the bug, so make sure you're up to date."

Det er derfor for tidlig å avgjøre om det reelt sett er snakk om et problem her.