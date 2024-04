Noen få figurer kommer tilbake i Invincible tredje sesong

HQ

Selv om Invincible allerede har en massiv liste over karakterer som serien ser ut til å bruke nesten hver eneste episode er det mange karakterer som dukker opp, forsvinner og tilsynelatende aldri kommer tilbake igjen. Det vil ikke være tilfelle med noen få personer som debuterte i seriens første sesong.

I den kommende tredje sesongen av Invincible kan vi glede oss til at Battle Beast og Titan (med stemme av Mahershala Ali) er blant de tilbakevendende karakterene. Dette ble bekreftet av serieskaper Robert Kirkman under The Invincible Podcast, noe som betyr at vi utvilsomt kan vente oss flere spennende kamper mellom helter og skurker i den kommende sesongen.

Det er ingen klar tidslinje for når Invincible kommer tilbake, men det er tidligere blitt lovet at ventetiden mellom sesong 2 og 3 ikke vil være like lang som ventetiden mellom sesong 1 og 2 var.