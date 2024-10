Noen følger tydeligvis med på deg til enhver tid i Little Nightmares 3

HQ

Neste år er det premiere på Little Nightmares 3, der svenske Tarsier Studios overlater utviklingen til britiske Supermassive Games. I dette eventyret følger vi Low og Alone (jepp, co-op), som begge er fanget på et sted som heter Spiral - og som selvfølgelig må flykte fra dette marerittet.

Det er lettere sagt enn gjort, for de blir hele tiden overvåket. Akkurat dette er temaet i en ny trailer som nettopp er sluppet, som du kan sjekke ut nedenfor.

Little Nightmares 3 kommer i 2025 til PC, PlayStation, Switch og Xbox.