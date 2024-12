Noen gjorde en Wii om til en Porygon fra Pokémon

HQ

Pokémon Porygon beskrives som et kunstig lommemonster laget helt og holdent av kode, derav formen som ligner en low-poly-stil som preget mange retrospill og til og med forblir populær i dag takket være prosjekter som Minecraft. Hvorfor forteller vi deg dette, lurer du kanskje på? Fordi en talentfull YouTube-skaper har bestemt seg for å bruke denne digitale Pokémon som inspirasjon for en modifisert Wii.

Den berømte Nintendo-konsollen har blitt tilpasset og satt inn i en ramme som ligner Porygon, med et stilig hode, en kropp som består av selve konsollen, to fjernkontroller som fungerer som hver sin arm, og en nunchuck som hale. De knallrosa og blå modifikasjonene gjør at denne Wii skiller seg ut og får oss til å lengte etter en versjon som vi faktisk kan legge til i samlingen vår.

Skaperen som designet denne Wii er kjent som BigRig Creates, og de dokumenterte faktisk hele byggeprosessen i en video som du kan se nedenfor. Ikke gå glipp av dette innblikket i hvordan PorWiigon ble til.