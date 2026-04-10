Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Teknologi

Noen har fått Mac OS X til å kjøre på en Nintendo Wii

Og det fungerer faktisk...

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Nintendo Wii handlet egentlig aldri om kraft. Da den ble lansert i 2006 var Microsoft og Sony opptatt med Xbox 360 og PS3, og satset på HD-grafikk og rå hestekrefter. Nintendo gikk helt motsatt vei: en beskjeden liten hvit boks som kjørte på 729 MHz, med 88 MB RAM, spesifikasjoner som selv på den tiden så beskjedne ut.

I stedet hadde den bevegelseskontroll, en genial pris og en bestemor som virkelig ønsket å spille den til jul. Alt dette gjør den til en ganske usannsynlig kandidat for å kjøre et operativsystem på skrivebordet. Og likevel...

Utvikleren Bryan Keller fikk nylig Mac OS X 10.0 Cheetah (Apples aller første OS X-utgivelse, fra 2001) til å starte opp på en Wii. Ikke emulert. Det kjører på selve maskinvaren. Grunnen til at han mente det kunne være verdt å prøve, er at Wii bruker en PowerPC 750CL-prosessor, en nyere slektning av den samme chipfamilien som Apple brukte i de gamle G3 iMac-ene og iBook-ene. I bunn og grunn samme DNA, men en annen generasjon.

Å komme dit var alt annet enn enkelt. Han skrev en egen bootloader, patchet OS X-kjernen, lagde drivere slik at systemet kunne lese fra Wiis SD-kort, fikset en fargeforskjell mellom Wiis videoutgang og OS Xs grafikkode, og jaktet på 25 år gammel kildekode for USB-drivere på IRC bare for å få tastatur og mus til å fungere.

Han var så dypt inne i det at han pakket Wii'en i bagasjen og tok den med til Hawaii på ferie, forteller han. Resultatet: en fullt oppstartbar Mac OS X-installasjon på en Nintendo Wii, med et fungerende tastatur og mus. Han delte også en fullstendig gjennomgang på bloggen sin, og hvis du føler deg modig, ligger kildekoden på GitHub.

Foto av Bryan Keller

Dette innlegget er kategorisert under:

Teknologi


Loading next content