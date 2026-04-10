Noen har fått Mac OS X til å kjøre på en Nintendo Wii

Nintendo Wii handlet egentlig aldri om kraft. Da den ble lansert i 2006 var Microsoft og Sony opptatt med Xbox 360 og PS3, og satset på HD-grafikk og rå hestekrefter. Nintendo gikk helt motsatt vei: en beskjeden liten hvit boks som kjørte på 729 MHz, med 88 MB RAM, spesifikasjoner som selv på den tiden så beskjedne ut.

I stedet hadde den bevegelseskontroll, en genial pris og en bestemor som virkelig ønsket å spille den til jul. Alt dette gjør den til en ganske usannsynlig kandidat for å kjøre et operativsystem på skrivebordet. Og likevel...

Utvikleren Bryan Keller fikk nylig Mac OS X 10.0 Cheetah (Apples aller første OS X-utgivelse, fra 2001) til å starte opp på en Wii. Ikke emulert. Det kjører på selve maskinvaren. Grunnen til at han mente det kunne være verdt å prøve, er at Wii bruker en PowerPC 750CL-prosessor, en nyere slektning av den samme chipfamilien som Apple brukte i de gamle G3 iMac-ene og iBook-ene. I bunn og grunn samme DNA, men en annen generasjon.

Å komme dit var alt annet enn enkelt. Han skrev en egen bootloader, patchet OS X-kjernen, lagde drivere slik at systemet kunne lese fra Wiis SD-kort, fikset en fargeforskjell mellom Wiis videoutgang og OS Xs grafikkode, og jaktet på 25 år gammel kildekode for USB-drivere på IRC bare for å få tastatur og mus til å fungere.

Han var så dypt inne i det at han pakket Wii'en i bagasjen og tok den med til Hawaii på ferie, forteller han. Resultatet: en fullt oppstartbar Mac OS X-installasjon på en Nintendo Wii, med et fungerende tastatur og mus. Han delte også en fullstendig gjennomgang på bloggen sin, og hvis du føler deg modig, ligger kildekoden på GitHub.