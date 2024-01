Noen har laget Grand Theft Auto VI-traileren i Morrowind

HQ

Fans av Bethesda-spill er kanskje noen av de mest kreative meme-produsentene som finnes. Jeg har sett alt fra Tony Soprano som sprinter vekk fra et drageangrep til skuespillerne i The Grand Tour som inntar Whiterun med en trebuchet. Nå har innholdsskaperen Micky D gitt oss enda en fryd for øyet.

Micky D har gjenskapt Grand Theft Auto VI-traileren i Morrowind og har lagt ned mye arbeid i skapelsen sin. Fra en low-poly-versjon av den beryktede bikinijenta til en gjørmekrabbe som går inn i en butikk akkurat som en alligator gjør i traileren.

Det hele er selvsagt satt opp til Love is a Long Road, som på en eller annen måte klarer å få meg hypet for et spill som har vært ute i godt over to tiår på dette tidspunktet. Hvis du vil gjøre ventetiden på det neste GTA-spillet litt lettere, kan du jo sjekke det ut.