Noen heldige Kingdom Come: Deliverance-fans vil få det andre spillet gratis ved lansering

HQ

Det kan være vanskelig å huske, med tanke på at det er rundt 10 år siden nå, men Kingdom Come: Deliverance startet sitt liv som en Kickstarter-kampanje. Som takk får spillere som har bidratt med over et visst beløp i den kampanjen, en stor belønning.

Det er i form av oppfølgeren, Kingdom Come: Deliverance II landing i biblioteket deres helt gratis. PCGamesN oppdaget en e-post som ble delt på sosiale medier fra en støttespiller, som ble informert om at takket være donasjonen deres, ville de få oppfølgeren gratis.

Warhorse bekreftet deretter at dette ikke bare var en pipedrøm. De som bidro med mer enn £ 125 eller $ 200 til utviklingen av det første spillet, vil få oppfølgeren gratis. De som betalte mer vil også få tilgang.

Kingdom Come: Deliverance II Oppfølgeren kommer en gang i 2024 til Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC.