Noen måtte forklare Fortnite til Seth MacFarlane

Fortnite kan føles som om det har tatt over verden, men det er viktig å huske at det fortsatt er mange der ute som ikke er interessert i spill og ikke aner hva Epics Battle Royale er.

En av dem er Family Guy-skaperen Seth MacFarlane, som nylig uttalte at noen måtte forklare Fortnite for ham. I en samtale med IGN husket han hvordan Peter Griffin-skinnet i Fortnite ble til.

"Det var fantastisk", sa MacFarlane. <em>"Jeg måtte få noen til å forklare meg hva Fortnite er, og så sa jeg at det høres ganske kult ut."

Han nevnte også at han fikk beskjed om at budsjettet ikke tillot at Peter hadde en kropp i spillet, så hodet ble bare klistret på en annen modell. Det høres overraskende ut at Epic Games ikke hadde budsjett til noe slikt, men det var nok enklere å lage en muskuløs Peter uansett for å spare hitbox-problemer.