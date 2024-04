Nok en attraksjon i Disney-parken blir filmatisert

HQ

Det er faktisk ganske mange Disney-forlystelser som har blitt filmatisert tidligere. De nyeste eksemplene er Haunted Mansion og Jungle Cruise, men det mest kjente eksemplet er uten tvil Pirates of the Caribbean. Nå skal enda en føyes til denne listen.

The Hollywood Reporter skriver at filmatiseringen av Space Mountain er i gang, og at Josh Appelbaum og André Nemec (kjent som showrunners for Netflix-filmatiseringen Cowboy Bebop og involvert i Citadel på Prime Video) leder prosjektet.

Ettersom Space Mountain ikke har noen kjernehistorie eller karakterer knyttet til seg, vil det sannsynligvis være et ubeskrevet blad med tanke på hvordan denne filmatiseringen skal angripes. Det er ikke satt noen dato eller tidsramme for utgivelsen, så vi bør nok ikke holde pusten for å høre mer om det snart.

Dette kommer også samtidig med at Tower of Terror også skal ha blitt filmatisert, med Scarlett Johansson i hovedrollen, men dette prosjektet har vært under utvikling lenge og ser ikke ut til å ha ført til noe nevneverdig ennå.