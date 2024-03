Nok en rekord i antall Steam-spillere har blitt satt.

HQ

Steam Steam har bare ikke sluttet å lykkes i det siste. PC-spillplattformen ser ut til å slå og sette rekorder på månedlig basis, og dette har skjedd nok en gang i løpet av helgen.

ValveI løpet av søndag 17. mars har plattformen klart å samle 36 354 393 spillere på én gang, og ja, dette er en ny toppnotering som knuser den tidligere rek orden som ble satt for rundt to uker siden. Når vi sier "knuste", mener vi virkelig knuste, for denne spillertoppen var nesten to millioner høyere, noe som gir grunn til å spørre seg når (og ikke om) Steam kommer til å passere milepælen på 40 millioner samtidige spillere i år.

Når det gjelder hvor de fleste spillerne befant seg under gårsdagens toppnotering, var det for det meste de vanlige lov bryterne, med Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends, og den nylige suksessen Helldivers 2 som hadde flest spillere det siste døgnet.