Nolan: "Kjøp Oppenheimer på Blu-ray så ingen onde strømmetjenester kan stjele den fra deg"

Christopher Nolan liker ikke digitale kameraer og han liker ikke strømmetjenester, som vi har hørt og blitt fortalt om og om igjen, og nå er han på banen igjen og argumenterer for at du bør kjøpe Oppenheimer på Blu-ray. Grunnen er at han mener at for eksempel Netflix kan stjele den fra deg når lisensavtalen deres går ut, forteller han til Cinema Blend .

"Og når det gjelder Oppenheimer, har vi lagt ned mye arbeid i Blu-ray-versjonen og forsøkt å overføre fotografiet og lyden til den digitale verden med en versjon du kan kjøpe og eie hjemme og sette i hyllen, slik at ingen onde strømmetjenester kan komme og stjele den fra deg."