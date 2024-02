HQ

Vanligvis festes mobildeksler til smarttelefonen ved at de monteres rundt hele enheten og i praksis kapsler den inn. Nomad har imidlertid kommet opp med en alternativ løsning, ettersom tilbehørsselskapet bruker iPhone MagSafe-teknologi til å feste sine nye skinn til enheten.

Vi har tatt en titt på et læretui som passer inn i denne kategorien i den siste episoden av Quick Look, så ta en titt på videoen nedenfor for å lære mer om dette telefontilbehøret fra vår egen Magnus.