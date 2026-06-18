Nord-Korea har betegnet G7-landenes oppfordring om denuklearisering av landet som et brudd på landets suverenitet

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Under G7-toppmøtet som pågår for tiden, har lederne for verdens mektigste nasjoner drøftet ulike spørsmål knyttet til økonomi, traktater og sikkerhet, og blant uttalelsene de har sendt ut til verden, er en formell oppfordring til denuklearisering av Nord-Korea. Den asiatiske nasjonen har svart på sin egen måte.

Kim Yo Jong, Kim Jong Uns søster og en av Nord-Koreas mektigste personer, har avvist oppfordringen om avnuklearisering som et direkte brudd på landets nasjonale suverenitet og grunnloven. Kim uttalte via det statlige nyhetsbyrået KCNA (som rapportert av Reuters) at Nord-Koreas avnuklearisering var en «uomstøtelig avsluttet sak», og at landets atom- og våpenprogram er hjørnesteinen som nasjonal sikkerhet og fred hviler på.

Kim uttalte også at Nord-Koreas atomvåpen var et avskrekkingsmiddel for selvforsvar, anskaffet som svar på det hun betegnet som vedvarende atomtrusler fra landets fiender, og beskrev dem som en «hjørnestein» for å sikre fred.

I tillegg til oppfordringen om å avvikle atomvåpenprogrammet, ba G7-lederne også om løslatelse av japanske borgere som er bortført i Pyongyang, samt felles innsats for å slå ned på nettkriminalitet og tyverier av kryptovaluta utført fra Nord-Korea. Om dette har Kim-regimet holdt seg taus.