Nord-Korea mislykkes med sjøsetting av krigsskip, Kim Jong Un kaller hendelsen kriminell Lederen beordrer hastereparasjoner etter at en destroyer kantrer under et høyt profilert arrangement.

HQ Siste nytt om Nord-Korea . Onsdag ble Nord-Koreas marineambisjoner rammet av et stort uhell da en ny 5000-tonns destroyer fikk strukturelle skader under oppskytingen i Chongjin, foran lederen Kim Jong Un, melder statlige medier. Ifølge statlige medier fordømte Kim hendelsen i harde ordelag, og tilskrev den uaktsomhet og anså den som et slag mot den nasjonale verdigheten. Skipet skal ha mistet balansen og kantret, noe som førte til en hasteordre om reparasjon i forkant av et viktig partimøte. Kim Jong Un // Shutterstock