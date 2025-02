Nord-Koreas leder bekrefter planene om å utvide atomvåpenstyrkene

HQ

Nord-Koreas leder Kim Jong Un har nok en gang gjentatt at landet vil utvide sine kjernefysiske styrker, og beskylder USA for å nøre opp under globale konflikter og true den regionale stabiliteten.

I en tale i forbindelse med markeringen av den koreanske folkehærens 77-årsjubileum uttrykte Kim misnøye med det økende militære samarbeidet mellom USA, Japan og Sør-Korea. Han hevder at disse handlingene forrykker den militære balansen i Nordøst-Asia og utgjør en alvorlig utfordring for Nord-Koreas sikkerhet.

Til tross for kritikken understreket Kim at Nord-Korea ikke ønsker unødvendige spenninger, men vil fortsette å iverksette mottiltak for å opprettholde den regionale militære balansen. Kim gjentok også sitt lands støtte til Russlands handlinger i den pågående krigen i Ukraina, noe som ytterligere styrker båndene mellom de to nasjonene. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne utviklingen vil påvirke sikkerhetssituasjonen i regionen.