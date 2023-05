Nordmenn bruker i gjennomsnitt ti timer i uken på gaming, ifølge Samsung-undersøkelse

HQ

Nordmenn bruker mye tid på gaming, ifølge en nylig undersøkelse gjennomført av Samsung. Undersøkelsen avslører at nordmenn i gjennomsnitt bruker ti timer per uke på gaming, og hovedmotivasjonen er underholdning og avslapning. Oppløsning, lyd og kontroller er viktige faktorer for den optimale gaming-opplevelsen.

Knut Eirik Bruvold-Rørnes, produktspesialist innen TV og lyd hos Samsung, bekrefter at disse trendene gjenspeiles også blant kundene som søker den rette TV-en for gaming. Han forklarer at gamere spesielt etterspør høy oppløsning og god lyd for å føle seg tilstede i spillet. Andre viktige faktorer inkluderer lav responstid og flere HDMI 2.1-innganger, som gir mindre hakking og raskere respons i spillene.

Bruvold-Rørnes deler også noen tips for å ta gaming-opplevelsen til et nytt nivå. Han anbefaler en god skjerm med kvalitetslyd, høy oppdateringsfrekvens og lav responstid, samt å dra nytte av smarte gaming-funksjoner som spillmodus, Cloud gaming og spesifikke funksjoner som Virtual Aim Point og MiniMap Zoom tilgjengelig på Samsung TV-er.

Undersøkelsen avdekker at nordmenn gamer i gjennomsnitt ti timer i uka, og en av ti bruker over 20 timer på gaming. Nesten tre av fem foretrekker å spille med TV og spillkonsoll eller PC koblet til TV-en. Viktige faktorer for en god gaming-opplevelse hjemme inkluderer høy oppløsning, gode kontroller/tastatur, god lyd, komfortabel gaming-stol og en stor skjerm. De viktigste grunnene til at nordmenn gamer, ifølge undersøkelsen, er for underholdning, avslapning, interessen og som en flukt fra det virkelige livet.