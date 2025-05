Norge dreier mot tettere europeiske sikkerhetsbånd

HQ

Siste nytt om Norge . Det nordiske landet har kunngjort planer om å styrke sikkerhetssamarbeidet med sine nordiske naboer og viktige europeiske allierte, noe som markerer en betydelig omkalfatring av den atlantiske holdningen landet har hatt i lang tid.

Samtidig som Oslo bekreftet sin forpliktelse til NATO, understreket landet torsdag behovet for å redusere avhengigheten av et stadig mer uforutsigbart USA ved å intensivere båndene til land som Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Du kan lese mer her.