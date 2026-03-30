Norge øker forsvarsutgiftene og sikter mot 3,5 % av BNP innen 2035

HQ

Norge har kunngjort planer om å øke forsvarsutgiftene med 115 milliarder kroner (12 milliarder dollar) innen 2036, noe som vil øke de totale forsvarsutgiftene til 3,5 % av BNP, i tråd med NATO-forpliktelsene. Vi ... allokerer en betydelig økning i ressursene til langtidsplanen, samtidig som vi nøye avveier de prioriteringene som er nødvendige for raskt å styrke Norges forsvarsevne, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Landet vil sette i gang et stort anskaffelsesprogram, som blant annet omfatter seks ubåter fra tyske TKMS, minst fem fregatter fra BAE Systems og langtrekkende raketter og artilleri fra Hanwha Aerospace. I tillegg kommer kortrekkende luftvern- og antidronesystemer, noe som gjenspeiler erfaringene fra krigen i Ukraina.

Noen prosjekter, som langtrekkende maritime droner og antiballistisk luftvern, har blitt utsatt i påvente av teknologisk utvikling og kostnadsvurderinger. Norges statlige investeringsfond på 2 000 milliarder dollar vil gjøre det mulig for landet å finansiere denne utvidelsen uten å ta opp lån.