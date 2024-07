Norman Reedus vil fortsette å spille Daryl Dixon inn i 2030-årene

HQ

Etter 11 sesonger trodde mange at det ville være slutten på The Walking Dead, eller i det minste et sted å gå videre og fokusere på nye og andre karakterer. Det var langt fra tilfelle. Siden den gang har det kommet en rekke ulike spin-offs, hvorav en av dem fokuserer på Norman Reedus' karakter Daryl Dixon.

Med en hel egen serie dedikert til karakteren, lurer du kanskje på om Reedus begynner å bli lei av å spille karakteren i det hele tatt? Ut fra nylige kommentarer i et intervju med Mr Feel Good å dømme, er dette ikke tilfelle i det hele tatt, og Reedus mener i stedet at han har seks-sju gode år med Daryl igjen i tanken.

På spørsmål om hvor lenge han ønsker å fortsette å spille Daryl, uttalte Reedus: "Jeg tror kanskje seks eller syv år til.

"Daryl Dixon-spinoffen har gitt meg en mulighet til å ta serien i en annen retning enn den opprinnelige serien. Jeg ville ikke lage den samme serien igjen på et annet sted. Jeg ville gjenoppfinne den. Og de lot meg, sammen med de andre likesinnede som var involvert, finne opp noe nytt.

"Så det føles friskt for meg. Det er på et annet språk. Den er filmet på en annen måte. Den handler egentlig ikke om zombier, og hvem som kommer til å bli bitt denne uken, det er noe helt annet. Så så lenge jeg fortsetter å gjenoppfinne det, er det gøy."

I hovedsak ser det ut til at vi vil være godt inn på 2030-tallet før vi ser Reedus henge opp armbrøsten og permanent parkere motorsykkelen sin i The Walking Dead universet.