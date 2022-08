Norsk leser vant The Elder Scrolls Online-konkurransen vår

HQ

Siden noen av de største konkurransene våre bare kan ha én vinner i hele Norden gir det mattematisk mening at sjansen ikke er så stor for at noen av dere vinner. Heldigvis går kvalitet fremfor kvanitet, så når vi ber om forseggjorte svar og tanker er det deilig å fortelle at norske lesere leverer varene.

For nå har vi kåret en vinner av den store The Elder Scrolls Online-konkurransen som startet i juni, og flere av dere hadde noen veldig hyggelige og følelsladde svar til spørsmålet:

Hva er ditt favorittminne med Elder Scrolls-serien?

Etter en god diskusjon kom vi likevel fram til at Son of Odin fortjener den spesialdesignede Xbox Series S-konsollen, kontrolleren og Xbox Wireless Headset-et siden dette svaret vekket noen gode minner og varme følelser hos mange i den internasjonale redaksjonen:

"Følelsen av å utforske Skyrim etter å ha rømt drageangrepet i Helgen. Du bare føler umiddelbart at dette her er stort. Musikken, karakterene du møter, oppdragene... Alt bare stemmer fra første stund. Du ser High Hrotgar og tenker at dit vil du på toppen, men vet ikke enda hva som befinner seg der. Jeg husker så godt første gangen jeg slaktet en drage og hørte brølet fra The Greybeards like etterpå. Trangen jeg fikk til å vite mer, samtidig som det var så mye annet å gjøre på veien til det som i utgangspunktet var planen å gjøre.

Det er alltid noe som pirrer nysjerrigheten i Skyrim, sjøl når man har spilt hovedhistoria og DLC'ene flere ganger er det alltid mer man vil finne ut. Det rushet som gikk gjennom kroppen min første gang jeg kjente på denne følelsen er noe jeg aldri glemmer."

Jeg vil gratulere Son of Odin, samt si tusen takk for alle de gode kommentarene.