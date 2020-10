Mørkredd er et kommende puzzle-eventyr fra norske Hyper Games. Nå har Xbox Wire avslørt at spillet utgis eksklusivt på Xbox-konsoller (og Windows) i desember, og at det vil være tilgjengelig på Xbox Game Pass fra dag en.

Mørkredd vant "Best International Game" i Tokyo i fjor under den stor indiespill-festivalen BitSummit.

Sjekk ut den flotte traileren til spillet nedenfor.