Norske Snufkin: Melody of Moominvalley slippes på PC og Nintendo Switch i mars

Selv om spill basert på kjente lisenser har fått bedre rykte de siste årene er det ofte slik at undertegnede sjelden tar seg bryet å skrive noe særlig om slike annonseringer, for flesteparten av dem er fortsatt enten generiske eller av mildt sagt mindre god kvalitet. Derfor er det bare ekstra spennende at et norsk spill kan være et av unntakene.

For norske Hyper Games har gitt oss en trailer som avslører at Snufkin: Melody of Moominvalley, eller Snusmumrikken: Mummidalens Melodi som tittelen kan oversettes til, lanseres på PC og Nintendo Switch den 7. mars. Det virker jo som et veldig koselig musikalsk eventyr mesteparten av tiden, så da kan vi kanskje leve med at Hufsa tydeligvis skal skremme livet av oss noen ganger.