Nosferatu Blu-ray kommer med utvidet klipp

Robert Eggers' Nosferatu har tatt kritikere og publikum med storm siden lanseringen til jul, og har høstet lovord for sin gotiske tiltrekningskraft og fantastiske skuespillerprestasjoner. Nå har fansen en ekstra grunn til å feire, ettersom regissøren har avslørt planer om et utvidet klipp på Blu-ray. Kunngjøringen, som ble delt under et nylig intervju med Esquire UK, har gjort entusiastene ivrige etter hva som kommer.

Selv om detaljene om utgivelsesdatoen for Blu-ray er knappe, spekuleres det i at den slippes i mars eller april, og potensielt legger til opptil 30 minutter med tidligere usett opptak. Denne utvidede spilletiden lover å øke den atmosfæriske frykten og de fantastiske bildene som gjorde kinoversionen til en standout. Eggers hintet om at et spesielt slående bilde, som ble utelatt fra kinoversionen av tempomessige årsaker, vil finne veien inn i denne utgaven. Med en kinofilm som allerede har en spilletid på 132 minutter, kan det utvidede klippet tilby et mer oppslukende dykk inn i denne nyinnspillingen av klassikeren fra 1922.

Er du klar til å sette tennene i mer Nosferatu når Blu-ray kommer?