Nosferatu regissør Robert Eggers krediterer SvampeBob for å lære barn om vampyrer

I forkant av lanseringen av den etterlengtede skrekkfilmen Nosferatu den 25. desember 2024, ga regissør Robert Eggers en uventet hyllest til SvampeBob Firkant i et intervju med The Hollywood Reporter. På premieren i Los Angeles fortalte Eggers at den ikoniske tegneserien, der grev Orlok (Nosferatu) opptrådte i flere episoder, spilte en nøkkelrolle i å introdusere det unge publikummet for den klassiske vampyren.

Eggers, som mintes sin egen barndoms opplevelser med Muppet Babies, forklarte hvordan slike serier bidro til å eksponere ham for klassiske filmer, en følelse han tilskriver SvampeBob for en ny generasjon. Stjernen Nicholas Hoult kom også med et humoristisk innspill, og innrømmet at han ennå ikke hadde sett Svampebob-episodene på nytt, men at han satte pris på forbindelsen.

Eggers' versjon av Nosferatu har Bill Skarsgård, kjent for sin rolle som Pennywise i It, i hovedrollen som den skremmende vampyren, sammen med Lily-Rose Depp som hans dødsdømte besettelse. Filmens trailer har holdt Skarsgårds portrett stort sett hemmelig, og skuespilleren er spent på å avsløre "udyret" i sin helhet. Depp uttrykte sin ærefrykt over å se Skarsgårds forvandling til den ikoniske karakteren, og motspilleren Emma Corrin lovpriste også hans dybde i rollen.

Eggers spøkte med filmens familievennlige appell, med premiere 1. juledag: "Ta definitivt med hele familien, jo yngre jo bedre".