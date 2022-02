Det er en ny uke og vi er klare for en ny omgang med GR Live-sendinger senere i dag. Vi starter med å dykke ned i Panic Barns oppfølger, Not Tonight 2, et spill som gir spillere i oppgave å reise over et ødelagt Amerika for å hente identifikasjonsdokumenter for en internert venn som prøver å forlate landet.

Med et stort eventyr foran oss, setter vi i gang som vanlig klokken 16 og du kan få det med deg på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch.